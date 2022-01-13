الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تفاصيل القرار القضائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان العراقي

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

وقف عمل رئاسة البرلمان العراقي بعد أقل من أسبوع على انتخابها قرار اتخذته المحكمة الاتحادية على خلفية طعنين في المحكمة الدستورية تقدم بهما نائبان في هذا المجال.

العالم - خاص بالعالم

النائبان باسم خشان ومحمود داود ادعا بوجود خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت يوم الأحد الماضي، وجرى خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وحاكم الزاملي وشاخوان عبدالله، نائبين للرئيس.

المحكمة أشارت في قرارها إلى إن النائبين المذكورين قدما ادعاءات بأن جلسة انتخاب رئاسة البرلمان شابتها مخالفات دستورية، ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي وان حادث الاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني أفقد الجلسة شرعيتهاوأن اي قرار يتخذ فيها هو باطل.

مصادر برلمانية عراقية أكدت أن هذا القرار، وإن كان مؤقتا، إلا أنه سيوقف جلسات البرلمان حتى حسم الطعون المقدمة بشأن الجلسة الأولى، لتعود المحكمة الاتحادية بعد ذلك لتبت بمدى شرعية رئاسة البرلمان، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى تأخر إكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى، مثل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي يتطلب انعقاد جلسة برلمانية قبل نهاية الشهر الحالي.

قيادات في 'الإطار التنسيقي' المعترض على مخرجات الجلسة البرلمانية الأولى رحب بقرار المحكمة الاتحادية وقف عمل رئاسة البرلمان وقال القيادي في الإطار سعد السعدي، إن 'إصدار قرار المحكمة الاتحادية يؤكد ويدل على ما كان الإطار يصرح بأن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني، وإنما تمت وفق صفقات واتفاقيات سياسية.

عضو 'الإطار التنسيقي'، مهدي تقي الآمرلي، قال من جانبه إن قرار المحكمة يمثل انتصارا حقيقيا للديمقراطية وإثباتا إضافيا لنزاهة القضاء العراقي، معرباً عن ثقته بالقضاء وإحترام قراراته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

لبحث عدة ملفات.. الكاظمي يستقبل بلاسخارت وعددا من السفراء

صحة العراق تسجل ارتفاعا باصابات كورونا

انتشال جثامين 6 ضحايا حاث انهيار سكلة عمل بمرقد 'الحمزة الغربي'

بارزاني يرحب بتمديد مهام القوات الألمانية في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..غاية تصعيد العدوان السعودي ضد الشعب اليمني

بالفيديو.. تفاصيل القرار القضائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان العراقي

الاحتلال یهدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة

بالفيديو.. مساعي وزير خارجية كيان الاحتلال لإقناع شركائه للتفاوض مع السلطة

سبب تراجع ثقة الصهاينة بجيش الاحتلال الاسرائيلي

القاضية عون تحدد موعدا جديدا للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان وتمنعه من السفر