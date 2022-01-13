الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
٠٤:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إضراب لاتحاد النقل البري وقطع طرق في"يوم غضب"في لبنان

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

بدعوة من اتحاد النقل البري في لبنان ودعم الاتحاد العمالي العام نفذ آلاف السائقون يوم غضب عمّ جميع المناطق اللبنانية.

العالم - مراسلون

حيث تقطعت اوصال المناطق بفعل اقفال الطرقات الرئيسة داخل العاصمة بيروت وجميع المحافظات بالصهاريح والشاحنات وسيارت الاجرة الكبيرة والصغيرة احتجاجا على عدم تطبيق الحكومة للاتفاق المسبق مع الاتحاد العمالي متوعدين بخطوات اكثر تصعيدا اذا لم تتم معالجة الازمة وتلبية مطالبهم.

المشاركون في الاحتجاجات طالبوا الدولة بالعمل السريع لايحاد حلول للازمة التي تجاوزت كل مقومات الصمود للمو اطنيين.

الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان باتت تشمل معظم القطاعات الحيوية من قطاع المحروقات الى المواد الغذائية والادوية والاستشفاء في ظل تفشي جائحة كورونا ومتحوراتها وتفلت الدولار وانهيار العملة الوطنية نتيجة الضغط الامريكي وانعدام الحلول السريعة وفشل سياسة المصرف المركزي المالية.

ما انعكس سلبا على معيشة المواطنيين الذين باتو بمعظمهم تحت خط الفقر.

هذا في وقت تتصدر الخلافات بين القوى صدارة المشهد السياسي في ظل توقف عمل الحكومة وتعثر خطة التعافي التي وعدت بها الحكومة بعد تشكيلها .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الأزمات المعيشية في لبنان وغياب الحلول

لبنان...ميشل عون يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية

هذا ما أبلغته واشنطن القاهرة حول لبنان

هاشتاغات لبنانية ترفض القمع والتنمر السعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..لماذا الامارات تغيير تموضعها في اليمن؟

بالفيديو.. إضراب لاتحاد النقل البري وقطع طرق في"يوم غضب"في لبنان

مقتل ضابط شرطة خلال تظاهرات في السودان اليوم

طالبان تقر أول ميزانية لها بعد توليها السلطة في أفغانستان

لبحث عدة ملفات.. الكاظمي يستقبل بلاسخارت وعددا من السفراء

إيران.. وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصفاة النفط الخام الثقيل جدا