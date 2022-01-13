العالم - مراسلون



حيث تقطعت اوصال المناطق بفعل اقفال الطرقات الرئيسة داخل العاصمة بيروت وجميع المحافظات بالصهاريح والشاحنات وسيارت الاجرة الكبيرة والصغيرة احتجاجا على عدم تطبيق الحكومة للاتفاق المسبق مع الاتحاد العمالي متوعدين بخطوات اكثر تصعيدا اذا لم تتم معالجة الازمة وتلبية مطالبهم.

المشاركون في الاحتجاجات طالبوا الدولة بالعمل السريع لايحاد حلول للازمة التي تجاوزت كل مقومات الصمود للمو اطنيين.



الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان باتت تشمل معظم القطاعات الحيوية من قطاع المحروقات الى المواد الغذائية والادوية والاستشفاء في ظل تفشي جائحة كورونا ومتحوراتها وتفلت الدولار وانهيار العملة الوطنية نتيجة الضغط الامريكي وانعدام الحلول السريعة وفشل سياسة المصرف المركزي المالية.

ما انعكس سلبا على معيشة المواطنيين الذين باتو بمعظمهم تحت خط الفقر.

هذا في وقت تتصدر الخلافات بين القوى صدارة المشهد السياسي في ظل توقف عمل الحكومة وتعثر خطة التعافي التي وعدت بها الحكومة بعد تشكيلها .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...