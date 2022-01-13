السودان.. تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري في السودان

العالم - خاص بالعالم

وفيما تحدثت الأنباء عن إصابة عدد من المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع التي اطلقتها قوات الأمن السودانية قرب القصر الرئاسي في الخرطوم.

أكدت الشرطة في بيان لها أن العميد شرطة علي بريمة حماد استشهد أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين جوار معمل استاك وتحدث التلفزيون السوداني عن مقتل العميد بعد طعنه من قبل متظاهرين .

وكان آلاف السودانيون تجمعوا في الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى، في مسيرات احتجاجية جديدة مواصلين التنديد بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول اكتوبر الماضي والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، ويطالب المحتجون بحكم مدني كامل في السودان وعودة الجيش إلى ثكناته.



وعلى غير العادة، شهدت الخرطوم إجراءات أمنية مخففة، ونقل شهود عيان أن جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة باستثناء كوبري 'المك نمر'، مفتوحة أمام حركة السير بعد أن كانت السلطات تغلقها بـ'الحاويات' مع كل دعوات للمظاهرات.

هذه التطورات ترافقت مع تباين بالمواقف إزاء مبادرة للحوار أطلقتها منظمة الأمم المتحدة وشملت سبع نقاط كمسار للعملية التشاورية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والعبور بالفترة الانتقالية.

تجمع المهنيين السودانيين رفض تماما مثل هذه المحادثات في حين طلبت قوى الحرية والتغيير ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار الي وسيلة لإضفاء الشرعية على ما اسمته نظام الانقلاب.

لكن قادة العمل السياسي في السودان وحزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي اعلنوا ترحيبهم بمبادرة الأمم المتحدة.

أما حزب المؤتمر السوداني فاعتبر أن التعاطي مع المبادرة يجب أن لا يقود لصرف النظر عن التركيز عن المهام في وحدة الحركة الجماهيرية واستمرار الحراك السلمي وإسقاط الانقلاب داعيا لتحويل دعوة الحوار لـفرصة إضافة لتقوية مسار مقاومة الانقلاب.

ومنذ أكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة وحالة من الشلل الاقتصادي والخدمي ترافقها موجة احتجاجات متواصلة أججتها إجراءات أكتوبر وأدت لمقتل اكثر من ثلاثة وستين متظاهرا ومئات الجرحي حتي الآن وفق لجنة الأطباء المركزية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...