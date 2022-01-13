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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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القوات اليمنية تتوعد الإمارات بالرد ومتحدث العدوان يبرر فضائحه
القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية تجري أكبر مناورات مشتركة عبر مرحلتي القتال العسكري والإسناد الشعبي في جنوب شرق ايران
وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان يتوجه على رأس وفد سياسي رفيع الى بكين بزيارة يبحث خلالها العلاقات مع الصين والقضايا الاقليمية والدولية
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين : قوات الاحتلال تعتقل الأسيرين أنس عويسات وباسل عبيدات لحظة الإفراج عنهما بعد قضاء 8 سنوات خلف القضبان
ا ف ب: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا بدأت اليوم انسحابها من كازاخستان
مصادر عراقية: تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الاميركي على الطريق الدولي بين الناصرية والسماوة
مصادر فلسطينية نقلا عن قناة كان العبرية: الضابطان "الإسرائيليان" اللذان قُتلا الليلة الماضية في غور الأردن هما قائدان في وحدة ايغوز
جلال زاده: نحن ندعو للحوار بين كافة الاطراف الافغانية
جلال زاده: ايران ومنذ اربعة عقود وقفت الى جانب الشعب الافغاني وقدمت التسهيلات للافغان وتريد ان تتشكل حكومة شاملة في هذا البلد
جلال زاده: بعض الدبلوماسيين الايرانيين زاروا مبنى القنصلية الايرانية في جدة ونتطلع لعلاقات جيدة مع السعودية
القوات اليمنية تتوعد الإمارات بالرد ومتحدث العدوان يبرر فضائحه
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش
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