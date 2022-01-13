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لبنان...ميشل عون يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية

لبنان...ميشل عون يحذر من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون من التعطيل المتعمد للسلطة القضائية في بلاده.

العالم-لبنان

وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد عون على رفضه لأي تعطيل يطول السلطتين القضائية والتنفيذية.

تأكيدات الرئيس اللبناني جاءت خلال استقباله وفدا من أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وشدد عون على أن "العدالة لا يجوز أن تظلم أبرياء إذا لم يكونوا مذنبين"، في إشارة إلى المتهمين الموقوفين على ذمة قضية انفجار المرفأ.

ولفت البيان إلى أن الرئيس اللبناني "حذّر من التعطيل المتعمد الذي أصاب السلطتين القضائية والتنفيذية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أكد أمس، أن الحكومة لم تتدخل في عمل القضاء في إطار تحقيق بشأن تصرفات حاكم مصرف لبنان المركزي.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لا بد أيضا من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء، وفي هذا السياق أقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء".

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