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هذا ما دفع أهالي دير الزور للاحتجاج والنزول الى الشارع

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا الزميل حسام زيدان، ان اهالي ريف دير الزور خرجوا اليوم بمظاهرة احتجاجا على غلاء الاسعار وتردي جودة الخبز.

العالم - سوريا

واوضح مراسلنا، ان الأهالي خرجوا بمظاهرة ضمن مناطق سيطرة "قسد" في ريف دير الزور الشمالي، احتجاجًا على غلاء أسعار المحروقات وتردي جودة الخبز، موضحا ان المتظاهرين عمدوا إلى قطع الطريق في منطقة المزاد في الشهابات شمال دير الزور.

واضاف مراسل العالم، ان المتظاهرين عمدوا ايضا إلى قطع الطريق المؤدية إلى منطقة المعامل ومعبر الصالحية بالإطارات المشتعلة تعبيرًا عن غضبهم.

من جهة اخرى، افاد مراسل العالم الزميل أحمد شمس الدين، ان قوات "قسد" اعتقلت ثلاثة أشخاص خلال حملة مداهمات في قطاعات مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي بعد عملية اغتيال بحق مسعف داخل المخيم مساء أمس الاربعاء.

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