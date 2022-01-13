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مبادرة "مواطنون ضد الإنقلاب" في تونس تعلق الإضراب عن الطعام

مبادرة
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس، الخميس، تعليق الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من نشطائها؛ احتجاجا على”الحكم الفردي” في البلاد.

العالم - تونس

وقال عز الدين الحزقي، المتحدث باسم الإضراب، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: “نعلن اليوم عن تعليق إضراب الجوع والاستعداد لاستكمال تنزيل (تنفيذ) بنود المبادرة بأشكال نضالية متقدمة حتى إسقاط الانقلاب”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.


ودعا “كل أنصار الحرية إلى مزيد رص الصفوف والإسراع إلى تأسيس الأطر السياسية والموحدة لطي صفحة الانقلاب”.


وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية في البلاد الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرّئيس آنذاك زين العابدين بن علي.


و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح “خريطة طريق” لإنهاء الأزمة السياسية، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.


وخاض عدد من نشطاء المبادرة، بينهم نواب في البرلمان المُجمد، إضرابا عن الطعام منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ رفضا للإجراءات الاستثنائية.

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