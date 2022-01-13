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تعليقا على احكام الاعدام الاخيرة..

امين عام النجباء ينتقد صمت العالم تجاه جرائم حكام السعودية

امين عام النجباء ينتقد صمت العالم تجاه جرائم حكام السعودية
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

انتقد الشيخ أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء العراقية من صمت وانفعال العالم تجاه جرائم حكام السعودية، مؤكدا أن حركة النجباء ستقف الى جانب الشعوب المضطهدة من قبل الكيان السعودي وستكون صوتهم الذي يصل الى عنان سماء.

العالم-السعودية
وأفاد الموقع الاعلامي لمكتب النجباء في ايران، أن الامين العام لحركة النجباء انتقد في تغريدة العالم بسبب غض الطرف عن جرائم آل سعود البشعة المخالفة للطبيعة الانسانية، وكتب: مازال الكيان الوهابي التكفيري يمارس أقسى انواع الظلم والاضطهاد بحق اتباع آل البيت عليهم السلام أينما حلو.

وأشار الشيخ اكرم الكعبي الى اصدار حكم الاعدام بحق مجموعة من الشباب البحريني لأسباب طائفية مقيتة، متابعا الى متى يستمر آل سعود بجرائم الابادة هذه بحق المواطنين الابرياء في البحرين والمنطقة؟ والى متى يستمر السكوت والتغاضي عن هذه الجرائم النكراء؟

وفي الختام خاطب الشعوب المضطدة من قبل الكيان السعودي، قائلا: نحن سنقف معكم ونساندكم وسنكون صوتكم الذي يصل الى عنان السماء حتى تتحقق العدالة الالهية وينصر الله الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

الجدير بالذكر أن الكيان السعودي اختطف في عام 2015 اثنين من المعارضين البحرينيين "جعفر سلطان" و"صادق ثامر" وبعد اختفاء استمر لـ100 يوم نقلهم الى السجون السعودية. وأصدرت المحكمة السعودية أخيرا أحكام الاعدام بحق هذين الشابين من شيعة البحرين.

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