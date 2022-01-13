الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم

قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، في أعمال عنف تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

العالم - السودان

وشهدت الخرطوم وعدة مدن، الخميس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني الكامل في البلاد.

وخرج المتظاهرون في أحياء الخرطوم ومدن بحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، ومدني (وسط)، وفق شهود عيان.

وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، “دولة مدنية كاملة”، و”الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”.

ولأول مرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظلت الجسور مفتوحة أمام حركة المرور، عدا “المك نمر” الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري مع انتشار أمني كثيف في مداخلها ومخارجها.

والأربعاء، دعت “تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم” (ناشطون في الأحياء) وتجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا) إلى المشاركة في مظاهرات بالخرطوم، للمطالبة بـ”مدنية الدولة”، وفق بيانات منفصلة.
وتأتي هذه المظاهرات في ظل مساع تبذلها كل من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة في السودان.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

روابط ذات صلة

الأمن السوداني يغلق جسوراً في الخرطوم قبل مليونية 12 يناير

موكب لأمهات الشهداء في الخرطوم إحتجاجا على"قتل متظاهرين"

موكب "استثنائي" مناهض للانقلاب العسكري في الخرطوم

"قوى الحراك الوطني" تدعو الى وقفة احتجاجية في الخرطوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-01-2021

الأزمات المعيشية في لبنان وغياب الحلول

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-01-2022

قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم

تسجيل 4883 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

العميد حاجي زاده: إيران أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا يعمل بالوقود الصلب