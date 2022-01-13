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العراق.. المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا لحينِ حسمِ الدعوى المقامة ضدها

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا

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