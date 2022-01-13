مشاهد للحظة إسقاط طائرة تجسس الإماراتية في محافظة شبوة

العالم-اليمن

المشاهد تضمنت تصوير حراري للطائرة قبل استهدافها، ليتم بعد ذلك إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه الطائرة ما أدى لإصابتها بشكل مباشر لتسقط في شعاب مديرية عين بمحافظة شبوة.

واظهرت المشاهد بقايا من حطام الطائرة المعادية متناثرة مكان سقوطها بعد أن احترقت بشكل شبه كامل.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن أمس الأول عن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع “وينغ لونغ2” صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة، مشيرا إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.