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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-01-2022

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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