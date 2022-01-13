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إيران.. وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصفاة النفط الخام الثقيل جدا

إيران.. وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصفاة النفط الخام الثقيل جدا
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

برعاية وزير النفط الإيراني جواد أوجي تم اليوم الخميس وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصفاة النفط الخام الثقيل جدا لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف برميل يوميا.

العالم - إيران

وقال مساعد المدير التنفيذي لشركة "باساركاد" لتطوير الطاقة غلام حسين رمضان بور لوكالة "فارس": تم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصفاة النفط (بجزيرة قشم) لزيادة الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا وتحسين جودة المنتوجات.

وأضاف رمضان بور أن: المادة الخام لهذه المصفاة هي المكثفات الغازية بمقدار 60 ألف برميل يوميا وسيتم في المرحلة الثانية إنتاج البنزين والغاز المسال و HEAVY END ، بمعيار "یورو 5" وتم رصد 460 مليون يورو لتنفيذ هذه المرحلة خلال فترة 3.5 عام.

وأوضح بأن منتوجات المصفاة ستباع داخل البلاد عند الحاجة ودون ذلك سيتم تصديرها للخارج.

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