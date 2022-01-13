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لبحث عدة ملفات.. الكاظمي يستقبل بلاسخارت وعددا من السفراء

لبحث عدة ملفات.. الكاظمي يستقبل بلاسخارت وعددا من السفراء
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، عدة ملفات مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق وعدد من سفراء الدول الاخرى.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل كلاً على انفراد مبعوثة الأمم المتحدة في العراق وعدداً من سفراء الدول الصديقة؛ للتباحث في الشأن العراقي والعلاقات الثنائية، ومجالات المصالح المشتركة، والتنسيق على الساحة الدولية".

وتابع البيان، "استقبل الكاظمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف الملفات التي تتعاون فيها المنظمة الدولية مع العراق، وكل ما من شأنه تدعيم السلم والاستقرار ودور العراق إقليمياً ودوليا".

واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل السفير الفرنسي في العراق إيرك شوفالييه والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تنمية التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا"،، مؤكدا "حرص العراق على بناء أفضل علاقات الشراكة والتبادل مع فرنسا، وبما يعزز من أواصر الصداقة بين الشعبين، العراقي والفرنسي".

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