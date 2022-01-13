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موسكو تدعو أنقرة إلى 'عدم الاصطياد في الماء العكر'

موسكو تدعو أنقرة إلى 'عدم الاصطياد في الماء العكر'
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن تتفادى أنقرة الإدلاء بتصريحات غير مدروسة حول كازاخستان، وألا تحاول "الصيد في الماء العكر".

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقالت في تعليقها على بيان مسؤول تركي وصف كازاخستان بأنها "دولة تحررت من القمع السوفييتي": "نتوقع أن يواصل المسؤولون الأتراك الامتناع عن مثل هذا التفكير الخاطئ بصوت عال والزعم بأن بعض القوات تهدد بوضع كازاخستان تحت سلطتها".

وأضافت: "هذا الوضع المأساوي والمعقد والاستثنائي لكازاخستان يتطلب تضافر الجهود، وعدم اغتنامه فرصة للإيذاء والصيد في الماء العكر".

وشهدت كازاخستان مؤخرا مظاهرات حاشدة تحولت لأعمال عنف قادتها زمر إرهابية محلية ووافدة واعتداءات على مقار الشرطة والمباني والأملاك العامة والخاصة. ودعت كازاخستان بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي للتدخل ومساعدة الأجهزة الكازاخية في إعادة الأمن للبلاد.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من مايو 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.

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