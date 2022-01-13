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شاهد..خطة الإحتلال لهدم بيوت الفلسطيين في القدس المحتلة

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، سياسة هدم منازل الفسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، السلوب بشع من اجل تهجير الفسطينيين من القدس المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لبرنامج" غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية،إن الاحتلال الاسرائيلي مارس اساليب عدة ضد الفلسطيين داخل القدس المحتلة من ضمنها التضيق عليهم واعتقالهم وابعادهم عن اراضيهم، ومنعهم من تطوير منازلهم وزج المستطوطنين داخل بيوت الفلسطيين.

وأضاف، ان سياسة الكيان الصهيوني من اجل تهجير الفلسطيين من القدس المحتلة هي هدم منازلهم، تاتي في إطار تغيير معالم مدينة القدس المحتلة وتحوليها الى مدينة يهودية وابعاد الفلسطيني بشكل كامل من هذه المدينة.

واوضح عواضة، أن سلطات الكيان الصهيوني تمنع الفلسطينيين ان يقوموا بأي تغيير له علاقة بمنزلهم في البلدة القديمة والقدس المحتلة.

وبين عواضة ان تصعيد الكيان الصهيوني في عمليات تهويد القدس المحتلة وهدم بيوت الفلسطيين واقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك تزايد بعد هزيمته المدوية في معركة سيف القدس.

هذا وتستمر سلطات الإحتلال الصهيونية في هدم بيوت الفلسطينيين قرب القدس المحتلة في سياق سياسة تهجير منهجية يتبعها العدو.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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