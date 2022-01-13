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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

تحرك الاحزاب التونسية واحتجاجات السودان المتواصلة

تحرك الاحزاب التونسية واحتجاجات السودان المتواصلة
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة...دعوة حركة النهضة التونسية واحزاب اخرى الى الخروج بتظاهرات غدا الجمعة ضد الرئيس قيس سعيد، متحدية بذلك قرار منع التجمعات التي فرضته الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا.

العالم - بانوراما

وأكدت النهضة في بيان أن الهدف من التظاهرات هو التصدي لما أسمتها الدكتاتورية الناشئة التي تكرس الانفراد بالسلطة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. أعلان نقابة أطباء السودان مقتل أحد المتظاهرين برصاص قوات الأمن في الخرطوم، وإصابة العشرات جراء فض قوات الأمن للمظاهرات المطالبة بتسليم السلطة إلى مدنيين خلال الفترة الانتقالية.يأتي ذلك فيما أفادت الشرطة السودانية بمقتل ضابط برتبة عميد، خلال تأمين المظاهرات في العاصمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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