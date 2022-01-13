تحرك الاحزاب التونسية واحتجاجات السودان المتواصلة

العالم - بانوراما

وأكدت النهضة في بيان أن الهدف من التظاهرات هو التصدي لما أسمتها الدكتاتورية الناشئة التي تكرس الانفراد بالسلطة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. أعلان نقابة أطباء السودان مقتل أحد المتظاهرين برصاص قوات الأمن في الخرطوم، وإصابة العشرات جراء فض قوات الأمن للمظاهرات المطالبة بتسليم السلطة إلى مدنيين خلال الفترة الانتقالية.يأتي ذلك فيما أفادت الشرطة السودانية بمقتل ضابط برتبة عميد، خلال تأمين المظاهرات في العاصمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.