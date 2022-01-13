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بتكليف من الرئيس الأسد..

سفير سوريا لدى بيروت يقدم التعازي بوفاة الإعلامية سمر الحاج

سفير سوريا لدى بيروت يقدم التعازي بوفاة الإعلامية سمر الحاج
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم التعازي بوفاة الإعلامية اللبنانية سمر شلق الحاج.

العالم - سوريا

وشكر زوج الإعلامية الراحلة اللواء علي الحاج المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبناني وأهل الفقيدة الرئيس الأسد على لفتته الكريمة متمنين له دوام الصحة والعافية ولسورية النصر المؤزر في الحرب الإرهابية التي تشن عليها.

وتوفيت الإعلامية سمر الحاج صباح اليوم الخميس إثر معاناة مع المرض وشيعت إلى مثواها الأخير بحضور شعبي حاشد وعدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وجماهير المقاومة.

وعرفت الإعلامية الحاج بمواقفها الوطنية الرائدة ودعمها لسورية في مواجهة الفكر الإرهابي التكفيري والحرب الكونية الإرهابية التي تشن عليها كما عرفت بنصرتها للقضية الفلسطينية وللقضايا العربية العادلة.

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