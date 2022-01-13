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بالصور..هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وشظايا منظومة امريكية تسقط على المدنيين

بالصور..هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وشظايا منظومة امريكية تسقط على المدنيين
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفاد الاعلام الامني العراقي اليوم الخميس ان قصفا صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

من جهته قال موقع "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر امني قوله أن "هناك انباءً عن تعرض المنطقة الخضراء لهجوم صاروخي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك أعلنت مصادر مقربة من فصائل المقاومة لوكالة "صابرين نيوز" على التلغرام ، قيام جماعة مسلحة متوغلة باطلاق عدة صواريخ بطريقة عبثية تجاه السفارة الأمريكية وسط بغداد، حيث تكرر هذه الجماعة (المزورة للانتخابات) الهجمات الغبية هذه بشكل مستمر.

وألمحت المصادر إلى أن تلك الجهات تسعى من خلال تلك الأفعال إلى خلط الأوراق وتأجيج الرأي العام ضد الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، لافتة إلى أن عمليات المقاومة تحمل بصمات واضحة وبعيدة كل البعد عن العبثية المتواجدة في تلك العمليات.

وأضافت أن الصواريخ العبثية انطلقت من منطقة الكرادة في الدورة وهذه المنطقة تهيمن عليها جماعة منفلتة تحاول ابتلاع الدولة هذه الأيام ومارس نوابها العنف في الجلسة الأولى للبرلمان ضد رئيس السن.

واثر ذلك فعلت السفارة الامريكية منظومة الـ"سي رام".

و قال موقع "العهد" الاخباري العراقي، ان المواطنين تداولوا صورا لشظايا منظومة الـ"سي رام" التابعة للسفارة الامريكية في بغداد.

وقال مواطنون عراقيون في حديث للموقع الخميس، من سكنت منطقة الكرادة "انهم تفاجأوا بتساقط شظايا منظومة الـ(سي رام) التابعة للسفارة الامريكية في المنطقة الخضراء على رؤوسهم"، مؤكدين أن "عددا من المدنيين تعرضوا لإصابات نتيجة تساقط الشظايا".

واطلقت السفارة الامريكية صواريخ منظومة الـ"سي رام" بشكل عشوائي ما تسبب بهلع وإصابة عدد من المدنيين في منطقة الكرادة والجادرية والقادسية.

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