مذكرة تفاهم استراتيجية بين طهران وموسكو

العالم - من إيران

زيارة تتسم بأهمية بالغة جداً من الجوانب السياسية والاقتصادية والإقليمية. ترى هل سيتم التوقيع على إتفاقية إستراتيجية مدتها عشرون عامًا لتعزيز التعاون الإيراني الروسي؟ وهل سيتم خلال إبرام صفقات أسلحة عسكرية جديدة؟ الإجابات على هذه الأسئلة والمزيد من التفاصيل ستجدونها في حلقتنا لهذه الليلة في برنامج من إيران

حظي موضوع مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين إيران وروسيا بإهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام، ترى ما هي محاور هذه المذكرة وهل سيتم الانتهاء من صياغتها خلال هذه الزيارة؟

هل بإمكان التعاون العسكري والتسليحي بين إيران وروسيا تغيير معادلات دول المنطقة؟

تخضع كل من إيران وروسيا للحظر الأميركي. ونعلم أن الولايات المتحدة تهدد روسيا بإجراءات حظر جديدة بذرائع مختلفة بما في ذلك قضية أوكرانيا .. ما هي قراءتكم بشأن مدى إستعداد تعاون طهران وموسكو لتجاوز هذا الحظر وإنشاء آلية نقدية مشتركة؟

ما هو دور روسيا في مفاوضات رفع الحظر عن إيران في فيينا؟ وما هو موقفهم في هذه المفاوضات؟

نعلم أن إيران وروسيا كلاهما من أكبر الدول التي تمتلك إحتياطيات كبيرة من موارد الطاقة كما أنهما من أكبر المنتجين لها في العالم. ترى ما طبيعة علاقة البلدين في مجال الطاقة هل هي علاقة تنافسية أم علاقة شراكة؟

يقال إن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم في وقت أقرب مما كان متوقعاً. ترى كيف تنظرون للعلاقة مع الصين هل هي مكملة أم بديلة للعلاقة الإيرانية الروسية؟

فيما يخص الشأن الأفغاني ما هو موقف إيران وروسيا من هذا الموضوع؟

ناقش برنامج من ايران هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

حسن بهشتي بور الخبير بالشؤون الدولية