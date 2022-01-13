الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-01-2021

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-01-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-01-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-01-2021

بالفيديو.. هل تتّفق الأطراف الليبية على تشكيل حكومة جديدة؟

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-01-2021

أول الغيث قطرة.. رد نوعي يمني على دواعش الامارات في شبوة

القبض على سيدة حضرت إلى الكونغرس وتحمل أسلحة غير مرخصة

نجل ملكة بريطانيا يفقد جميع ألقابه العسكرية بسبب فضيحة جنسية