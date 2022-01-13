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هل تتّفق الأطراف الليبية على تشكيل حكومة جديدة؟

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

تواصلت اجتماعات لجنة خارطة الطريق المكلفة من البرلمان الليبي بكافة الاطراف السياسية وذلك لحلحة جملة من المشاكل التى تعرقل العملية السياسية بالبلاد. 

العالم - مراسلون

بين الاستحقاق الانتخابي المنتظر وبين الدستور الليبي الذي طال انتظاره كقاعدة ديمقراطية يسعي اليها الليبيون منذ اندلاع الثورة الليبية واسقاط النظام السابق، واصلت لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب اجتماعاتها التحضيرية لاعداد تقاريرها التى سترفع لجلسة البرلمان الليبي القادمة والتى ستعقد برئاسة عقيلة صالح.

صياغة الدستور الليبي الذي تعمل عليه هيئة صياغة الدستور لسنوات عدة شكل جدلا واسعا فى الشارع الليبي لعدم اتمامه، حيث بات هناك شبه توافق بين الطبقة السياسية الليبية لطرح مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي مع تعديل بعض الفقرات كاستحقاق مهم يجب العمل عليه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وصرح في وقت سابق عضو مجلس النواب الليبي ابراهيم الزغيد بأن البرلمان سيعمل على اطاحة حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها فى الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وسيتم تشكيل حكومة جديدة تعمل على المرحلة القادمة من أجل تنظيم الإستفتاء الدستوري وإنجاز الانتخابات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. هل تتّفق الأطراف الليبية على تشكيل حكومة جديدة؟

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