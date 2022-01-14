الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
٠١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ردا على العقوبات.. بيونغ يانغ تهدد واشنطن بإجراءات أكثر صرامة

ردا على العقوبات.. بيونغ يانغ تهدد واشنطن بإجراءات أكثر صرامة
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية بأن بيونغ يانغ حذرت من رد أكثر صرامة على العقوبات الأمريكية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية.

العالم -أسيا و الباسفيك

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية عمليات الإطلاق الأخيرة بأنها "ممارسة لحق الدفاع عن النفس".

وقال: "إذا استمرت الولايات المتحدة في اتخاذ موقف تصادمي، فسنضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية أقوى وأكثر تحديدا".

وتأتي التصريحات ردا على تعليق كتبته مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد على "تويتر": "الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستة صواريخ باليستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على 5 كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل".

روابط ذات صلة

بلينكن: كوريا الشمالية تتجاهل المبادرات الدبلوماسية الأمريكية

رد فعل أمريكي على اطلاق صاروخ كوري شمالي فرط صوتي

طوكيو: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باتجاه بحر اليابان

وزير الدفاع الأمريكي: الدبلوماسية أفضل نهج يمكن اتباعه مع بيونغ يانغ

كوريا الشمالية: لا نعتزم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الناتو لن يقبل انضمام أوكرانيا لعضويته

ردا على العقوبات.. بيونغ يانغ تهدد واشنطن بإجراءات أكثر صرامة

وزير الخارجية الايراني يصل الى بكين

نواب بريطانيون يناقشون انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البحرين

البيت الأبيض: نعارض مشروع العقوبات ضد السيل الشمالي-2

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-01-2021