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النباتات تشعر لمستك!

النباتات تشعر لمستك!
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

لا تمتلك النباتات العقول وأنظمة التفكير التي يمتلكها البشر والحيوانات الأخرى. ومع ذلك ، فقد أظهرت دراسات جديدة أن النباتات يمكن أن تستجيب لبعض المحفزات البيئية.

العالم- منوعات


هذا شيء لطالما آمن به عشاق الزهور والنباتات ، لكن العلماء الأستراليين اكتشفوا الآن دلائل على أن النباتات يمكن أن تشعر بها حقًا عندما نلمسها.
يقول الباحث أوليفييه فان أكين من جامعة أستراليا الغربية: "بينما لا يبدو أن لدى النباتات أي رد فعل أو إحساس عندما نلمسها أو نضربها أو نسحقها بأقدامنا ؛ "لكن الحقيقة أنهم على دراية كاملة بهذه الدعوات ويستجيبون بسرعة لسلوكنا".
كما أنهم قادرون على التواصل مع بعضهم البعض من خلال "شبكة" تحت الأرض من الفطريات.
وهناك اكتشاف آخر وجده العلماء هو أن رش قطرات الماء على النباتات يغير آلاف الجينات فيها.

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