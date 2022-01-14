اكتشاف غير متوقع لحفريات بنجولين عمرها مليونا عام في أوروبا

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فتح اكتشاف حيوان آكل النمل الحرشفي يبلغ من العمر مليوني عام في رومانيا أفقًا جديدًا في دراسة هذا الحيوان ، حيث كان يعيش فقط في إفريقيا وآسيا في وقت واحد ، وحتى الآن كان يُعتقد أن آخر البانجولين الأوروبي كان منذ حوالي 10 ملايين سنة ، وبعد العصر الجليدي ، غادر أوروبا واتجه جنوبا.



يرتبط هذا الاكتشاف باكتشاف أحفورة عظام سالمة تمامًا لذراع الحيوان ، والتي تم الحصول عليها من موقع الحفريات في جرانتشانو في رومانيا (جنوب شرق أوروبا). تظهر الدراسات المختبرية حول هذه النتيجة بشكل قاطع أن هذه الحيوانات كانت موجودة في أوروبا خلال العصر الجليدي.

يذكر أن العصر الجليدي هو إحدى الفترات الجيولوجية التي تمتد من 2.5 مليون سنة مضت إلى 10 آلاف سنة ماضية.