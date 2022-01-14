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رئيسي يؤكد ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية الى 40%

رئيسي يؤكد ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية الى 40%
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي الى أن الاحصائيات تؤكد ارتفاع صادرات البلاد من السلع غير النفطية خلال الاشهر الاخيرة الى 40 بالمائة كما أن السلع النفطية وصلت الى مستوى ملحوظ.

العالم - ايران

وقال آية الله رئيسي في تصريحه الخميس خلال اجتماع المجلس الاداري بمحافظة هرمزكان جنوب ايران: لا نعاني من المشاكل الماضية في مجال الصادرات، اذ ان اسواق المنطقة جيدة كما أن هناك طلب على السلع الايرانية في العالم.

كما اكد رئيسي أن مسؤولية الحكومة هي تطبيق العدالة في جميع المجالات، لافتا الى ان الهدف هو كسب رضى وثقة الشعب بعد كسب رضى الباري تعالى، موضحا بأن الرصيد الاجتماعي للدولة هو ثقة عامة الشعب الذي لا ينبغي ان يشعر بعدم الرضى ويتكبد الاضرار ويجب ان يرى تطبيق العدالة عمليا على ارض الواقع. .

وفيما يتعلق بهرمزكان اشار رئيسي الى اقتراح انشاء صندوق للتنمية بالمحافظة في مشروع الموازنة للعام القادم (العام الايراني القادم يبدا في 21 اذار/مارس) حيث يمكن ايداع الكثير من العوائد فيه للاستفادة منها في اكمال المشاريع غير المكتملة وتوفير فرص العمل والانتاج.

واعتبر ان السياحة تعد احد المجالات المتاحة في محافظة هرمزكان والتي ينبغي تفعيلها اذ فيها الكثير من نقاط الجذب السياحي والكثير من البنية التحتية التي يمكن تطويرها ايضا، وقال: هذا الامر يمكنه توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق عوائد جيدة للمحافظة.

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