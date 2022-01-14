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دور ثلاثة فيتامينات في الوقاية من فيروس كورونا

دور ثلاثة فيتامينات في الوقاية من فيروس كورونا
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

إن تناول الفيتامينات مثل فيتامينات E و B و D له دور كبير في الوقاية من فيروس كورونا.

العالم- منوعات


وإن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على فيتامين E ، مثل الزيوت السائلة ، بما في ذلك الكانولا وعباد الشمس والذرة وغيرها ، يلعب دورًا مهمًافي تقوية جهاز المناعة.
يلعب فيتامين د أيضًا دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة. المصدر الرئيسي لفيتامين (د) هو ضوء الشمس ، وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين (د) الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان وصفار البيض.
كما أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب ، بما في ذلك الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات مثل الفستق والجوز ، يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من فيروس كورونا.

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