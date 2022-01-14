ميليشيا "قسد" تختطف فتاة قاصرة بريف الحسكة (صورة)

العالم-سوريا

وبين والد الفتاة سدرة المنتهى أحمد ملحم في تصريح لمراسلة سانا أنه تم اختطاف ابنته من قبل مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” بعد إجبارها على الخروج في مسيرة مؤيدة لهم.

وأوضح والد الفتاة القاصرة أن اختطاف ابنته جرى في وضح النهار لافتاً إلى أن أربعة مسلحين تابعين لميليشيا “قسد” يستقلون سيارة فان لونها أبيض أقدموا على التهجم على الفتاة وسحبوها عنوة وأدخلوها إلى السيارة واقتادوها إلى جهة مجهولة.

وأوضحت مصادر محلية لمراسلة سانا أن ميليشيا “قسد” تقوم باستدراج الفتيات والفتيان بذريعة إجراء دورات تدريبية لهم في مناطق مختلفة تحت سيطرتها ثم تقوم باختطافهم وتجنيدهم قسرا في صفوفها.

المصدر: سانا