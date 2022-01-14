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وزير الخارجية السوداني الأسبق يضرب عن الطعام

وزير الخارجية السوداني الأسبق يضرب عن الطعام
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

دخل وزير خارجية السودان الأسبق، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني (المنحل) إبراهيم غندور، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة.

العالم - السودان

وقالت ابنته وفاء غندور، إن والدها دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام "احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة، وبعد أن رفض القضاء تجديد حبسه"؛ حسب ما أفادت به وكالة "الأناضول" التركية.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أعادت السلطات السودانية اعتقال غندور بعد ساعات من الإفراج عنه، حيث دعا إلى "مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان".

وكان 11 من قيادات الحزب أعلنوا يوم الأربعاء الماضي في بيان، إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجات على إجراءات تجديد حبسهم.

وأوضح البيان أن المعتقلين قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، "احتجاجا على تسييس الأجهزة العدلية والظلم الواقع عليهم، إذ ظلوا رهن الحبس ما يقارب السنتين بدعوى استكمال التحريات".

واعتقلت السلطات عشرات من رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير بعد أن عزله الجيش السوداني في أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم.

وكان الغندور قد تولى منصب وزارة الخارجية السودانية منذ 6 يونيو 2015 ولكن تم إقالته من منصبه يوم الخميس 19 أبريل 2018 على خلفية خطابه في البرلمان السوداني عن عجز الحكومة سداد مرتبات ومصاريف البعثات الدبلوماسية.

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