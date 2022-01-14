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قوات الاحتلال تقوم بسحل وضرب فتاة فلسطينية في النقب + فيديو

الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية فلسطينية، مقطع فيديو يوثق اعتقال فتاة فلسطينية بعد سحلها وضربها من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب.

العالم-فلسطين

اعتقال الفتاة بشكل تعسفي، جاء على أثر مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الفلسطينيين في منطقة النقب داخل أراضي 48، تنديداً بأعمال التجريف للأراضي بهدف الاستيلاء عليها في قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف.

مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام الفلسطينية وكذلك نشطاء على منصات التواصل، تضمَّن قيام جنود من جيش الاحتلال بالإمساك بالفتاة من أجل اعتقالها، وقد حملها 6 من الجنود وساروا بها قرابة 200 متر؛ من أجل وضعها في سيارة الشرطة الإسرائيلية، لنقلها بعد ذلك إلى قسم الشرطة.

تخلَّل مقطعَ الفيديو صرخاتُ الفتاة الفلسطينية ومحاولات من شابات فلسطينيات أخريات تخليص الفتاة المعتقلة من أيدي قوات الاحتلال، لكن دون جدوى.

نقب

تزامن اعتقال الفتاة مع اعتقال عشرات من المحتجين الفلسطينيين وكذلك إصابة العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، خلال قمع الشرطة الصهيونية تظاهرة شعبية حاشدة.

كذلك، تم نقل 3 مصابين على الأقل إلى المستشفيات، بينهم شاب (20 عاماً)، أصيب بجروح متوسطة في رأسه، إثر إصابته برصاصة معدنية، ورجل يبلغ من العمر 65 عاماً، أصيب بجروح طفيفة في ظهره. في حين شارك في التظاهرة التي دعت إليها اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب، أكثر من ألفي شخص قرب مفترق قريتي سعوة والأطرش.

كما رفع المتظاهرون اللافتات المنددة بأعمال التجريف والممارسات القمعية وحملة الاعتقالات التي شنتها الشرطة الصهيونية بحق أهالي النقب، والتي طالت 65 شخصاً، منهم نساء وأطفال.

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قوات الاحتلال تقوم بسحل وضرب فتاة فلسطينية في النقب + فيديو

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قوات الاحتلال تقوم بسحل وضرب فتاة فلسطينية في النقب + فيديو

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