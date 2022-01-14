الملك السعودي يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا

العالم - السعودية

وشملت الأوامر إعفاء "محمد بن جابر أبو ساق"، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما شملت الأوامر الملكية تعيين "عصام بن سعد بن سعيد" وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.

وقضت الأوامر كذلك بتعيين "أحمد بن عبدالعزيز قطان" مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، و"صالح بن علي القحطاني" رئيسًا لمجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، و"منير بن إبراهيم الدسوقي" رئيسًا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، و"عبد الله بن صالح العويس" نائبًا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، و"عمار بن حامد نقادي" نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، و"سليمان بن سليمان العبيد" مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

وكان الملك السعودي قد أصدر، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي أوامر ملكية قضت بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك "ناصر بن يوسف النفيسي" من منصبه، وتعيين "عبد العزيز بن حمد الفيصل" في نفس المنصب برتبة وزير.

كما عين الملك "سلمان" كلا من "ماجد المزيد"، محافظا لهيئة الأمن السيبراني، و"بدر عبد الرحمن القاضي"، نائبا لوزير الرياضة.

وجاءت تلك التعيينات بعد أيام من قرار الملك السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة "خالد بن قرار الحربي" وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.

وأمر الملك السعودي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع "الحربي" وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.