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عمان تبحث إعادة تمويل قرض قيمته 2.2 مليار دولار

عمان تبحث إعادة تمويل قرض قيمته 2.2 مليار دولار
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

تبحث سلطنة عمان، محادثات مع عدد من البنوك، لإعادة تمويل محتملة، لقرض تصل قيمته إلى نحو 2.2 مليار دولار، كانت قد حصلت عليه في مارس/آذار الماضي.

العالم - عمان

ونقلت قناة "سي إن بي سي عربية"، عن مصدر مصرفي، قوله إن القرض الذي حصلت عليه السلطنة، العام الماضي، يتضمن بالفعل خيار تمديد لمدة عام.

لكنه قال إن الحكومة فضّلت إعادة تمويل القرض، بدلاً من ممارسة الخيار مع البحث عن شروط تمويلية أفضل.

وقال مصدر مصرفي آخر، إن إعادة التمويل ستشمل تمديد الإطار الزمني للسداد إلى 15 شهراً، مع الحصول على أوضاع تمويلية أفضل في ظل قفزة أسعار النفط وتعافي اقتصاد السلطنة التدريجي من تبعات الجائحة.

وبدأ الاقتصاد العماني يتعافى تدريجياً من التداعيات الصعبة التي فرضتها الجائحة، وتراجع أسعار النفط خلال 2020.

ووفرت الحكومة، خلال العام الماضي، العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الخارجية التي تمثل ركناً أساسياً في رؤية 2040 لتنويع الاقتصاد.

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