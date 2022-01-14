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رويترز: جيش كوريا الجنوبية يقول إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الجمعة

الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

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