قوات حفظ السلام من ثلاث دول تغادر كازاخستان

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت وكالة نوفوستي، أن 3 طائرات من طراز "إيل -76" أقلعت من مطار ألما آتا، حاملة القوة الأرمنية، فيما قامت طائرة واحدة من نفس الطراز بنقل المجموعة الطاجيكية إلى بلادها.

وعلى متن الطائرة الأخيرة، عادت مجموعة من 31 طالبا من طاجيكستان يدرسون في المعهد العسكري للقوات البرية في كازاخستان، وذلك لقضاء العطلة.

قبل ذلك بقليل من صباح اليوم، عادت إلى بلادها المجموعة العسكرية القرغيزية وتم ذلك عن طريق البر.

شاركت وحدات من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان، في عملية حفظ السلام نفذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. وقامت قوات حفظ السلام هذه بحماية المنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية.

في يوم أمس الخميس، تم الإعلان عن إنجاز العملية بشكل ناجح، وبدء عودة هذه القوات إلى مراكز انتشارها الأساسية.