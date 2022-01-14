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شاهد.. لماذا تعقدت الأوضاع الإقتصادية في لبنان؟

الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية طلال عتريسي ان ما يشهده لبنان من احتجاجات شعبية على تردي وضع الإقتصادي هو اقل ما يمكن ان يحدث ومن المتوقع ان يشهد البلاد حركة احتجاجية بمستوى اكبر.

العالم - خاص العالم

وأضح عتريسي خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية ان احتجاجات في قطاعات آخرى مثل قطاع التعليم لا تمارس ضغطاً حقيقا على الحكومة لأن رئيس الوزراء اللبناني لم يظهر الى الآن في وسائل الإعلام ليعلن عن مشروعه لحل الأزمة المعيشية.

وحول قدرة الحكومة على معالجة الأزمة المعيشية قال عتريسي انه في حال عجز الحكومة عن حل المشاكل المعيشية عليها ان تستقيل مشيراً الى أن مشكلة الحكومة اللبنانية اليوم هي تعيين الأولويات بمعنى أن الحكومة لا تجعل انتاج معامل الكهرباء عبر الغاز المصري اولوية لها ناهيك عن سوء الإدارة الذي يعاني منه لبنان.

وأكد عتريسي على أن اولوية رئيس الحكومة اللبنانية هو الذهاب الى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم اقتصادي مقابل تلبية شروط هذا الصندوق منها رفع الدعم عن القطاعات مشدداً على أن لبنان يعاني من افلاس اقتصادي ولا يملك اوراق قوة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي .

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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