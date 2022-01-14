الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢
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الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يزور معرضا لإنجازات بحرية حرس الثورة الإسلامية في بندر عباس ويؤكد أن هذا المعرض يثبت بأن الحظر لا يمنع التطور

الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

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