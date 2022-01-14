تزويد مهارات اللازمة للمترشحات لخوض الانتخابات بالاردن

العالم-الأردن

ونقل موقع عمون , ان الاتحاد النسائي الأردني العام سيقوم وبالشراكة مع مؤسسة جنوسة للدراسات والاستشارات بعقد ورش تدريبية للراغبات بالترشح من مختلف محافظات المملكة مع مراعاة منظور النوع الاجتماعي وسيتم التدريب في ثلاثة أقاليم ( الشمال – الوسط والجنوب ).

وقع المذكرة الدكتورة ميسون تليلان السليًم رئيسة الإتحاد النسائي الأردني العام والدكتورة هبه حدادين المديرة التنفيذية لمؤسسة جنوسة للدراسات والاستشارات وبحضور السيدة كلثم مريش رئيسة الاتحاد النسائي لمحافظة العاصمة.

يذكر ان الإتحاد النسائي الأردني العام هو مؤسسة وطنية عريقة تأسست عام 1981 ويضم في عضويته الجمعيات والأندية والهيئات الاجتماعية النسائية والتي وصل عددها حتى الان (250) جمعية موزعه على (11) اتحاد محافظة في مختلف محافظات الاردن ويعمل على تمكين النساء باعتبارهم الأمل للمستقبل ويسعى من خلال كوادره وخبراته إلى تأهيل النساء وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وإدماج النساء وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

مؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات هي مؤسسة أردنية ربحية تأسست في آب 2020 تعمل مع المؤسسات الأردنية وبالتعاون مع الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتمثل مهمتها في تطوير البحوث والمشاريع وتقديم المشورة بشان السياسات والتدريب وتعمل على تقديم البرامج لتمكين الشباب والمرأة والمجتمع المحلي والدراسات المتعلقة بقضايا بالسياسة والاعلام وقضايا النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي وتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام في الاردن والعنف الاسري.