الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مهماً اليوم.. وهذا ما سيناقشه

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وذكر مصدر مطلع لوكالة "الفرات نيوز" ان "الاجتماع سيناقش اليوم سبل الخروج من حالة الإنغلاق والإنسداد في المشهد السياسي، ومحاولة إبعاد وتجنيب البلاد من أزمة سياسية قد تنعكس سلباً على الوضع الأمني".

وأفاد المصدر بان "الإجتماع سيكون موسعاً وسيتطرق الى أحداث الجلسة الأولى لمجلس النواب ومخرجاتها وكذلك الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا الخاص بالجلسة".

يذكر ان الإطار التنسيقي، قد أجتمع الأحد الماضي بعد جلسة البرلمان الافتتاحية مباشرة، دون الوصول الى اي قرار مهم بخصوص العملية السياسية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمس الخميس قراراً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب بشكل مؤقت وذلك بعد دعويين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من "مخالفات دستورية" وللنظام الداخلي للمجلس.

وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9/1/2022 ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين.

كما أصدرت المحكمة في وقت لاحق الخميس، توضيحاً بشأن الأمر الولائي وقالت ان :"الامر لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية".

واضافت "كذلك ما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة اذا ان هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بإلغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه اضافة الى وظيفته".