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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-01-2022

الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

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