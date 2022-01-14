شاهد .. خبير اقتصادي: الطبقة السياسية تعرقل الإصلاح الإقتصادي في لبنان

العالم - خاص العالم

وأضاف عكوش خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم أن الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم في لبنان على أساس المحاصصة هي التي تعرقل الإصلاحات مشيراً الى وجود ما وصفهم بالعملاء في كل مفاصل الدولة اللبنانية بدء من مصرف لبنان الى القضاء والأجهزة العسكرية الذين تم زرعهم خدمة للسياسة التي اوصلت لبنان الى هذا الوضع.

وأكد عكوش على أن العقوبات الأمريكية على لبنان التي بدأت فرضها منذ عام 2000 بعد تحرير جنوب لبنان وعام 2011 عند بدء الأزمة في سوريا التي حرمت لبنان من التجارة مع باقي الدول كما عرقلت مشاريع اقتصادية مثل منع بناء سكة الحديد ومنع بناء مصافي نفطية منتجة ومعامل الکهرباء.

وأكد عكوش على ان الطبقة السياسية غير قادرة على ممارسة الإصلاح بفعل الضغوطات الخارجية وهي التي تعرقل حل الأزمة المعيشية كما كان مقرر ان يقر لبنان قانون الكابيتال كونترول في بداية الازمة المصرفية لكن بعد مرور اكثر من سنتين على بدء الازمة لم يقر هذا القانون وهذا الامر ادى الى فقدان الثقة بالكامل بالليرة اللبنانية.

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