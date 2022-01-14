تظاهرة ضد "حكومة الشر" في القدس المحتلة

العالم - فلسطين المحتلة

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة أن عددا من النواب والمسؤولين اليمينيين، منهم بتسلإيل سموتريش وايتمار بن جبير، حضروا المظاهرة التي نظمها رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي داغان.

وعلى الرغم من تركيز أجندة المظاهرة أصلا على قضية المستوطنات غير المرخص بها، حمل العديد من المحتجين لافتات وكانوا يرددون شعارات معارضة لحكومة بينيت بشكل عام، منددين خصوصا بطريقة تعامل السلطات مع مظاهرات بدو النقب ضد مبادرة حكومية مثيرة للجدل خاصة بغرس الأشجار في المنطقة.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين أمام مقر بينيت بالآلاف، دون تحديد رقم معين.