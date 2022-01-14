ما رأيكم .. أي واقع یعیشه اللبنانیون فی ظل الانهيار الاقتصادي؟

العالم - ما رأيكم

ويرى خبراء إقتصاديون أن ما يجري في لبنان من الأزمات الإقتصادية هي سياسية بإمتياز نتيجة لعمل سياسي معمول عليه منذ 30 عاماً.

ويضيف هؤلاء أن الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم في لبنان على أساس المحاصصة هي التي تعرقل الإصلاحات مشيراً الى وجود ما وصفهم بالعملاء في كل مفاصل الدولة اللبنانية بدء من مصرف لبنان الى القضاء والأجهزة العسكرية الذين تم زرعهم خدمة للسياسة التي اوصلت لبنان الى هذا الوضع.

ويؤكد هؤلاء على أن العقوبات الأمريكية على لبنان التي بدأت فرضها منذ عام 2000 بعد تحرير جنوب لبنان وعام 2011 عند بدء الأزمة في سوريا التي حرمت لبنان من التجارة مع باقي الدول كما عرقلت مشاريع اقتصادية مثل منع بناء سكة الحديد ومنع بناء مصافي نفطية منتجة ومعامل الکهرباء.

ويشدد هؤلاء على ان الطبقة السياسية غير قادرة على ممارسة الإصلاح بفعل الضغوطات الخارجية وهي التي تعرقل حل الأزمة المعيشية كما كان مقرر ان يقر لبنان قانون الكابيتال كونترول في بداية الازمة المصرفية لكن بعد مرور اكثر من سنتين على بدء الازمة لم يقر هذا القانون وهذا الامر ادى الى فقدان الثقة بالكامل بالليرة اللبنانية.

من جانب آخر يقول باحثون سياسيون ان ما يشهده لبنان من احتجاجات شعبية على تردي وضع الإقتصادي هو اقل ما يمكن ان يحدث ومن المتوقع ان يشهد البلاد حركة احتجاجية بمستوى اكبر.

ويوضح هؤلاء ان احتجاجات في قطاعات آخرى مثل قطاع التعليم لا تمارس ضغطاً حقيقا على الحكومة لأن رئيس الوزراء اللبناني لم يظهر الى الآن في وسائل الإعلام ليعلن عن مشروعه لحل الأزمة المعيشية.

وحول قدرة الحكومة على معالجة الأزمة المعيشية يقول باحثون سياسيون انه في حال عجز الحكومة عن حل المشاكل المعيشية عليها ان تستقيل ويشيرون الى أن مشكلة الحكومة اللبنانية اليوم هي تعيين الأولويات بمعنى أن الحكومة لا تجعل انتاج معامل الكهرباء عبر الغاز المصري اولوية لها ناهيك عن سوء الإدارة الذي يعاني منه لبنان.

ويؤكد هؤلاء على أن اولوية رئيس الحكومة اللبنانية هو الذهاب الى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم اقتصادي مقابل تلبية شروط هذا الصندوق منها رفع الدعم عن القطاعات ويشددون على أن لبنان يعاني من افلاس اقتصادي ولا يملك اوراق قوة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي .

ما رأيكم