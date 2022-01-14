الرئيس الايراني يفتتح مصفاة قشم

العالم - ايران

والى جانب ارتفاع انتاج وتصدير البلاد من مادة القار، فان المرحلة الأولى من المصفاة ستكون قادرة على تكرير 35 ألف برميل من النفط وتحويلها من النفط الثقيل الى المنتجات النفطية الخفيفة،

كما أن المرحلة الثانية من المصفاة ستكون قادرة أيضا على تكرير 35 ألف برميل من النفط الثقيل، وبذلك فان المضفاة ستكون قادرة على تكرير 70 الف برميل نفط في اليوم مع افتتاح المرحلة الثانية منها.

الجيدر بالذكر أن تكلفة بنءا المصفاة بلغت 135 مليون دولار، إلا أن ما يميز هذه المصفاة انها اعتمدت على الكفاءات والخبرات الايرانية في بنائها ولم تشارك أية شركة أجنبية في بنائها.

ووفق ما تم التخطيط له وبتشغيل السعة النهائية للمرحلة الأولى، فان المصفاة ستكون سنويا قادرة على انتاج 935 طنا من القار و 6 ملايين و500 ألف برميل من النفط الخفيف.