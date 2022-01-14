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أمير عبد اللهيان ويانغ يي يبحثان في بكين العلاقات الثنائية

أمير عبد اللهيان ويانغ يي يبحثان في بكين العلاقات الثنائية
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة نظيره الصيني يانغ يي في بكين، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

وعلى هامش زيارته للصين أكد أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين شهدت نموا سريعا في مختلف القضايا خلال الحكومة الحالية.

واشار أمير عبد اللهيان الى أن زيارته تتزامن مع الذكرى الخمسين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا الى أنه خلال الأربعة أشهر الماضية من توليه لوزارة الخارجية أجرى 7 لقاءات واتصالات مع نظيره الصيني، كما أن رئيسي البلدين أجريا عدة اتصالات، "مما يشير الى أهمية ونمو وتطور العلاقات بين البلدين".

واشاد وزير الخارجية الايراني بالتنسيق والانسجام في العديد من القضايا بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات شهدت تقدما كبيرا في اطار المصالح المشتركة والعديد من القضايا.

ولفت الى أن البلدين أدرجا القضايا الاستراتيجية في جدول أعمالهما الأمر الذي انعكس في الاتصالات وتبادل الرسائل بين الرئيس الايراني ونظيره الصيني.

الجدير بالذكر أن أمير عبد اللهيان أعلن لدى وصوله اليوم الجمعة بكين، أن الهدف من زيارته للصين بحث العلاقات السياسية بين البلدين وكذلك مناقشة سبل تنفيذ الاتفاقيات المشتركة التي وقعها البلدان في اطار التعاون الاقتصادي.

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