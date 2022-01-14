أمطار وثلوج.. طقس الايام الأربعة المقبلة في العراق

العالم-العراق

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة في عموم البلاد، كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً في المناطق الشمالية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".



وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متعددة منها وفرصة لتساقط الثلوج في اقسامها الغربية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في اقسامها الشرقية وتكون رعدية احياناً مع تساقط الثلوج في اماكن متفرقة، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في منطقتي الوسطى والشمالية بينما ستنخفض عن بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".



واشار الى، أن "طقس يوم الاثنين، في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئي الى غائم مع تساقط مطر خفيفة الى متوسطة الشدة، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً ممطر وتكون الامطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في اقسامها الشرقية وتكون احيانا رعدية كما تتساقط الثلوج في اماكن متفرقة منها، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".



ولفت البيان الى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل، سيكون صحوا مع بعض الغيوم وبارد جدا في منطقتي الوسطى والشمالية ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً كما ستسجل درجة الحرارة الصفر المئوي في المنطقتين الوسطى والشمالية ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً".