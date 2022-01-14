بالفيديو..لاجدوى من الارهاب الاقتصادي على التقدم الايراني

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لا الحظر ولا التهديد يعيق تقدم البلاد، هذا ما اكد عليه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، خلال زيارته لمعرض انجازات القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في محافظة هرمزغان جنوبي ايران.

رئيسي اشار الى انه لا توجد في اي صناعة اخرى اجراءات حظر كالمفروضة على القطاعين العسكري والنووي، لكن على الرغم من ذلك، فقد أحرزنا أكبر قدر من التقدم في هذين المجالين.

تصريح سبقه تاكيد الرئيس الايراني على ان جهود حكومته لاحباط الحظر وتحييده لم ترهن بمفاوضات فيينا، مشيرا الى ارتفاع مبيعات ايران من النفط بشكل كبير بحيث لم يعد لدى الحكومة اي قلق بهذا الشان، مشددا على ان عائداته تعود الى البلاد.

تقدم الجمهورية الاسلامية رغم الارهاب الاقتصادي الاميركي، امر اقر به وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بنفسه، حيث اكد في مقابلة اذاعية ان الايرانيين يحرزون انجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعبا اكثر فأكثر، ولذلك اعتبر ان التوصل الى اتفاق في فيينا سيكون النتيجة الافضل للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

ولحفظ ماء وجه اميركا بعد اقراره بتفوق ايران، حذر بلينكن من ان بلاده مستعدة للجوء الى خيارات اخرى اذا فشلت مفاوضات فيينا التي قال ان امامها اسابيع فقط وليس شهورا، دون ان يوضح ما هي الخيارات.

تصريحات بلينكن تاتي في وقت عكست فيه تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد طهران على ان التوصل الى اتفاق جيد وعادل ودائم وقابل للتحقق الفعال في مجال رفع الحظر اهم من التوصل الى اتفاق سريع.