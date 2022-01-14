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الطقس في سوريا.. الحرارة لانخفاض وثلوج على المرتفعات

الطقس في سوريا.. الحرارة لانخفاض وثلوج على المرتفعات
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كافة.

العالم-سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة على المناطق الساحلية والجنوبية والغربية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

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