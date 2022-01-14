شاهد..الاستعدات للتظاهرات التونسية المقررة اليوم

العالم - مراسلون

وقالت الزميلة منيرة شريفي، إن الاحزاب التي ستشارك في هذه التظاهرة تتشكل من احزاب تحالف قوى الديمقراطية الثلاثة (احزاب التيار الديمقراطي وتكتل من اجل العمل والحريات والحزب الجمهوري)، وايضا حزب العمال وحركة النهضة.

وأضافت أن حركة النهضة دعت كافة انصارها والمواطنين الى المشاركة بقوة في هذه التظاهرة.

واشارت مراسلة العالم الى ان حركة مواطنون ضد الانقلاب بدورها دعت الى هذه التظاهرات وعدم الانسياق الى دعوات الوزارة الداخلية باحترام القرار الذي اتخذته الحكومة منذ يومين بعدم انجاز اي تجمعات او تظاهرات بسبب عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتابعت: ان في الشارع الحبيب بورقيبة يوجد انتشار مكثف لقوات الامن، خاصة امام المسرح البلدي المكان الذي كان من المفترض ان تقع فيها التجمعات مغلق بالحواجز الحديدية وسيارات الشرطة واعداد من رجال الامن.

هذا وقد دعت حركات واحزاب تونسية الى التظاهر اليوم الجمعة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، متحدية قرار السلطة منع كل التجمعات والغاء اي مظاهرة بدعوى مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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