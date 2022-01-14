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الناطق باسم الهيئة التاسيسية لضحايا انفجار مرفأ بيروت..

الهيئة التأسيسية لتجمع اهالي شهداء انفجار المرفأ بصدد الذهاب نحو طلب تنحية بيطار

الهيئة التأسيسية لتجمع اهالي شهداء انفجار المرفأ بصدد الذهاب نحو طلب تنحية بيطار
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم الهيئة التاسيسية لضحايا انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط ان الهيئة بصدد الذهاب نحو طلب تنحية بيطار.

العالم _لبنان

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، وأوضح الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط "ان الزيارة جاءت لمراجعة عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل".


ورأى: "ان ال​سياسة​ المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة". وسأل: "لماذا يتجاهل القاضي البيطار سياسيين وقادة عسكريين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يستدعهم للتحقيق؟".

وأكد حطيط "أن أعضاء الهيئة أبلغوا القاضي عبود أنهم بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي بيطار عن الملف من أجل خدمة القضية والوصول الى العدالة"، رافضا "شيطنة عائلات شهداء المرفأ"، ومنتقدا "تغيب بعض وسائل الاعلام عن تغطية تحركاتهم".

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الناطق باسم الهيئة التاسيسية لضحايا انفجار مرفأ بيروت.. الهيئة التأسيسية لتجمع اهالي شهداء انفجار المرفأ بصدد الذهاب نحو طلب تنحية بيطار