الصحة الايرانية: 2539 إصابة و 24 وفاة جديدة بكورونا

العالم-إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 2539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 217 ألفا و 320 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 285 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1409 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 60 ألفا و 680 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 24 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132.26 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 269 ألفا و 896 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 18 ألفا و 325 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 11 مليونا و 974 ألفا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 125 مليونا و 262 ألفا و 221 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 43 مليونا و 245 ألفا و 362 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.